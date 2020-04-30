Son dakika: Üsküdar'da koronavirüs (corona virüs) yoğunluğu ne kadar? Koronavirüs riski yüksek mi? İşte "Hayat Eve Sığar" uygulamasına göre Üsküdar'da korona yoğunluğu |Video

Son dakika haberi... İstanbul'un en büyük ilçelerinden biri olan Üsküdar'da koronavirüs (Covid-19) risk yoğunluğu ne kadar? Koronavirüs vaka sayısı fazla mı? Üsküdar'da koronavirüs riski yüksek mi? İstanbul'da hangi ilçede ne kadar koronavirüs riski yoğunluğu var? A Haber ekipleri canlı yayında "Hayat Eve Sığar" uygulamasıyla ilçe ilçe İstanbul'un koronavirüs risk yoğunluğuna baktı. İşte Üsküdar'da koronavirüs risk yoğunluğu...