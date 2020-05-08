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Üsküdar-Çekmeköy metro hattında vatandaşları isyan ettiren aksama

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08.05.2020
Üsküdar-Çekmeköy metro hattındaki teknik arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor.  Üsküdar-İmam Hatip Lisesi istasyonları arasında seferler normal yapılırken, İmam Hatip Lisesi-Çekmeköy istasyonları arası ring seferi düzenleniyor. Çekmeköy'den metroya binmek isteyen vatandaşlar güvenlik görevlileri tarafından uyarıldı.
Üsküdar-Çekmeköy metro hattında seferlerde aksama
Üsküdar-Çekmeköy metro hattında seferlerde aksama
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