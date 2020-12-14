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Son dakika: Uşak'ta iki ayrı noktada patlama: 5 kişi yaralandı

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Giriş: 14.12.2020 15:23
Güncelleme:14.12.2020 15:25
Son dakika haberi... Uşak'ta iki evde meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerlerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İşte olay yerinden görüntüler...

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde İkinci Şeker Sokak ve Altıncı Yunus Emre Sokak'taki iki binada doğal gaz kaynaklı patlama oldu.

Olay yerlerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İkinci Şeker Sokak'ta bulunan binadaki patlamada yaralanan 2 kişi ile Altıncı Yunus Emre Sokak'taki binada meydana gelen patlamada yaralanan 3 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Patlamalar nedeniyle binalarda hasar oluştu.

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İki ayrı noktada patlama
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