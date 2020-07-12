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Son dakika: Ünlü Hint aktör Amitabh Bachchan koronavirüse yakalandı

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Giriş: 12.07.2020 10:34
Güncelleme:12.07.2020 10:36
Son dakika haberi... Hint sinemasının dünyaca ünlü aktörü Bollywood'un efsane isimlerinden Amitabh Bachchan koronavirüse (Covid-19) yakalandı. Bachchan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Hint sinemasının ünlü yüzü Amitabh Bachchan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.



Bachchan'ın 44 yaşındaki oğlu da dahil olmak üzere aileden birkaç kişide daha virüs tespit edildi.

Hastanede tedavi altına alınan Bachchan son 10 gün içinde kendisiyle temasta bulunanlara da "test yaptırma" çağrısı yaptı.

51 yıllık kariyerinde 200'den fazla filmde rol alan 77 yaşındaki aktör, Hint sinemasının yaşayan efsaneleri arasında gösteriliyor.

Amitabh Bachchan Hindistan'da koronavirüsle mücadelede halkı bilgilendirmek için hazırlanan kamu spotlarında da yer alıyordu.

Ünlü aktör koronavirüse yakalandı
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