Son dakika: Üniversite kampüsünde şüpheli paket paniği |Video

Erzurum Atatürk Üniversitesi Kampüsü girişine bırakılan şüpheli paket polisi alarma geçirdi. Paket, uzman ekipler tarafından fünye ile patlatılarak imha edildi.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Üniversitesi Kampüsü girişindeki duvarın üzerine bırakılan şüpheli paket paniğe neden oldu. Paketi gören vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. Bunun üzerine olay yerine sevk edilen resmi ekipler trafiği ulaşıma kapatarak çevre güvenliği aldı ve vatandaşları uzaklaştırdı.

OLAY YERİNDE BOMBA İMHA UZMANI GELDİ

Bomba imha uzmanı incelemesini yaptıktan sonra fünye ile paketi patlatarak imha etti. Patlatılan şüpheli paketin içinden kağıt parçaları çıktı.

Olay sonrası trafik ulaşıma açıldı.