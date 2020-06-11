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Son dakika: Ümraniye'de patenli gençler tehlike saçtı |Video

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Giriş: 11.06.2020 17:19
Güncelleme:11.06.2020 17:25
Son dakika haberi... Ümraniye'de bir pantenlinin koltuk altından, diğerinin ise ayaklarından tuttuğu arkadaşlarıyla yolculuk yapması kameraya yansıdı. Patenli gençler tehlikeli yolculuklarını sosyal medyada yayınladı.

Ümraniye'de bir grup patenli genç, trafikte yaptıkları tehlikeli yolculuklarla hem kendilerinin hem de trafiktekilerin güvenliğini tehlikeye soktu. Çeşitli zamanlarda kayda alınan görüntülerde kimi zaman bir motosiklete tutunarak ilerleyen patenli gençler, bir başka videolarında ise patenli iki genç, patenli diğer arkadaşlarını kucaklarına alarak trafikte yolculuk yaptı.

Trafikteki araçlar arasında makas atarak ilerleyen, zaman zaman tehlikeli ve akrobatik hareketler yapan gençlere bazı anlarda bisikletli arkadaşları da eşlik etti. Bu tehlikeli anları kayda alan gençler, görüntüleri sosyal medya hesaplarında yayınladı.

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