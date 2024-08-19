Son dakika | Ümraniye'de başörtülü kadına alçak saldırı! Provokatör Aleyna Çalgıcı için harekete geçildi

İstanbul Ümraniye'de başörtülü kadına küfürler ederek saldıran kadının Aleyna Çalgıcı olduğu, hakkında inceleme başlatıldığı öğrenildi. Şahsın daha önce "Hakaret-Kasten Yaralama-Tehdit-Özel Hayatın Gizliliğini İhlal” suçundan da hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

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