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Son dakika: Uludağ'ın eteklerinde kaybolan 4 kişi bulundu

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Giriş: 16.10.2020 06:38
Güncelleme:16.10.2020 06:38
Son dakika haberine göre, Uludağ'ın eteklerinde kaybolan 4 kişi, arama kurtarma ekiplerince bulundu. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen 4 kişiyi ekipler, dere yatağından çıkarmaya çalışıyor.

Uludağ'ın eteklerinde kaybolan 4 kişi, arama kurtarma ekiplerince bulundu. Alınan bilgiye göre, Maksem Mahallesi'nden Uludağ'a doğru yürüyen 4 kişilik grup yönlerini kaybetti.

Kaybolan kişilerin ihbarı üzerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, ANDA ve NAK Arama Kurtarma ekipleri çalışma başlattı.




70 KİŞİLİK EKİP KATILDI
Yaklaşık 70 kişilik ekip, kanyonların bulunduğu bölgede arama kurtarma faaliyetlerine katıldı.





Ekipler, kaybolan kişileri 150 metre derinlikteki dere yatağında buldu.

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen 4 kişiyi ekipler, dere yatağından çıkarmaya çalışıyor.


Uludağ'ın eteklerinde kaybolan 4 kişi bulundu
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