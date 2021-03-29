Son dakika | Turşu fabrikasında skandal görüntüler! Elbiseleriyle daldı şarkı söyleyip dans etti

Son dakika haberi... Süt, ekmek derken şimdi de turşu fabrikasında çekilen bu skandal görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Fabrikada çalışan bir kişi, turşu dolu tanka elbiseleriyle girdi. Şarkı eşliğinde turşulara çıplak ayakla basarak dans eden kişinin görüntüleri infial yarattı. İşte büyük tepki çeken o görüntüler...

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir gıda skandalı yaşandı. Mide bulandıran görüntüleri tepki yağdı. Turşu fabrikasında çalışan bir kişi, turşu tankına çıplak ayakları ve kıyafetleriyle girdi. Şarkı eşliğinde oynaya çalışan o görüntüleri ise sosyal medya hesabından paylaştı. Mide bulandıran olaya tepkiler çığ gibi büyüdü.

Bir salça turşu fabrikasında çekilen görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Mide bulandıran görüntüleri tepki yağdı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde turşu fabrikasında çalışan bir kişi, turşu tankına çıplak ayakları ve kıyafetleriyle girdi.

Şarkı eşliğinde oynaya çalışan o görüntüleri ise sosyal medya hesabından paylaştı.