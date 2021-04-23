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Son dakika | THY, 23 Nisan için çekilen reklam filmini sosyal medyada paylaştı

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Giriş: 23.04.2021 16:54
Son dakika haberi...Türk Hava Yolları (THY), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çekilen reklam filmini sosyal medyadan yayınladı.

THY'nin resmi Twitter hesabından hazırlanan film paylaşıldı.

Paylaşımda, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, istikbali göklerde, geleceği çocuklarda gördü. Tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun." ifadelerine yer verildi.

THY, 23 Nisan için çekilen reklam filmini sosyal medyada paylaştı
THY, 23 Nisan için çekilen reklam filmini sosyal medyada paylaştı
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