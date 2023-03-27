SON DAKİKA | TEM'de zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var! İlk görüntüler geldi

Son dakika haberine göre TEM Otoyolu'nun Silivri mevkisinde Edirne istikametinde çok sayıda aracın karıştığı bir kaza meydana geldi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu belirtilirken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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