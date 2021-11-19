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SON DAKİKA | TEM’de 10 araçlı zincirleme kaza yaralılar var! Olay yerinden ilk görüntüler

İHA
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Giriş: 19.11.2021 23:07
Güncelleme:19.11.2021 23:14
Son dakika haberi: TEM Otoyolu Düzce kesiminde 1'i oto çekici 9 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, kaza nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı. Olay yerinden yeni görüntüler haberimizde...

SON DAKİKA HABERİ: Kaza akşam saatlerinde TEM otoyolu Küçük Melen mevkiinde yolun yağışlı ve kaygan olması nedeniyle meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, TEM otoyolu İstanbul istikametinde meydana gelen kazada 1 oto çekicisi ile 9 otomobil kazaya karıştı. Kazada otomobillerde bulunan 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından yapılırken yaralılar Ayfer D., Enes C. ayakta yapılan tedavilerinin ardından hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Diğer yaralılar Alev A., Ömer Ö., Ömer Gökhan U. ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM otoyolunda uzun araç kuyrukları oluşurken araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik tek şeritten verildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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