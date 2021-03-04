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Son dakika | TEM Otoyolu'nda yangın paniği! Araç kullanılamaz hale geldi

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Giriş: 04.03.2021 12:57
Son dakika haberi... TEM Otoyolu Çamlıca mevkiinde otomobil yangını nedeniyle otoyoldaki trafik çift taraflı olarak durduruldu. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, otomobil kullanılmaz hale geldi. Otoyol da çalışmaların ardından tekrar trafiğe açıldı.

Ümraniye TEM Otoyolu'nda otomobilde çıkan yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Üsküdar yönünde seyir halindeki Tahir Hatan'ın kullandığı 34 KTJ 22 plakalı otomobil, Çamlıca gişeleri Dudullu kavşağı yakınında motorundan dumanlar çıkması üzerine emniyet şeridinde durdu.

Otomobili alevler sararken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.

Araç yangını nedeniyle TEM Otoyolu Çamlıca gişeler civarında hem Ankara hem İstanbul yönünde trafik yoğunluğu oluştu.

Yanan aracın yoldan kaldırılmasının ardında trafik normale döndü.

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