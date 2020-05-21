Son dakika: Tekirdağ'da trafikte tehlikeli yolculuk! Motosiklete varil yükleyip... |Video

Son dakika haberi... Tekirdağ'da otoyolda üzerinde iki kişinin bulunduğu motosikletle koca varilin taşınması, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Süleymanpaşa ilçesi çevreyolunda motosikletle varil taşındığını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İstanbul yönüne gidin motosiklette varilin sürücüsü ile arkasındaki kişi arasına konarak taşınması, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Motosikletin arkasında, ayakta duran kişinin varili güçlükle tuttuğu görüldü.



O anları cep telefonunun kamerasıyla kayda alan bir kişi, "Görüyorsunuz bizim Türkiye'deki güvenlik tedbirlerine bakın. Motorun üzerinde varil. Adamlar varili almış motorun üzerine koymuş, arkasında da diğeri. Çevreyolu burası, nasıl bir risk almışlar Allah yardımcıları olsun. 10 liralık varil için yaptıkları işe bak" diye tepki gösterdi.