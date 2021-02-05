Son dakika: 'Süt banyosu' ve 'dönerle dans'tan sonra bir skandal olay daha! Ekmeğe bunu yaptı!

Son dakika haberi... "Süt banyosu" ve "dönerle dans" rezaletinden sonra bir kişinin fırında ekmek üretimini oyuncağa çevirdiği görüntü tepkilere neden oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı, fırında pişirilmek üzere hazırlanan ekmek hamurunun içine dondurma koyan kişinin görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine yapılan incelemenin ardından, söz konusu işletmenin faaliyetini 30 gün süreyle durdurdu.

TikTok uygulaması üzerinden paylaşılan ve Mersin'de çekildiği tahmin edilen videoda, fırında pişirilmesi için tepsiye dizilen ekmek hamurundan birinin arasını açıp dondurma koyan bir gencin fırından çıkardığı ekmeğin ortasını açıp çıkardığı dondurma çubuğunu yaladığı görülüyor.

Tepki çekilen görüntü sosyal medyada paylaşılarak, "Ekmek üretimini oyuncağa çevirip kamu sağlığını tehdit eden bu şahsa dur der misiniz? Bu kişi Tiktok üzerinden benzer videolar çekerek halk sağlığını riske atmaktadır. Söz konusu işletmenin tespiti için

Mersin Tarım Orman İl Müdürlüğü'nü göreve çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı. Bu arada görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından inceleme başlatıldığı bildirildi.

MERSİN'DE UYGUNSUZ EKMEK ÜRETEN FİRMANIN FAALİYETLERİ 30 GÜN SÜREYLE DURDURULDU

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Tiktok ve Twitter gibi sosyal medya mecralarında yer alan fırın ile ilgili görüntülerin ihbar kabul edildiği ve inceleme başlatıldığı belirtildi.

İnceleme sonucunda videonun çekildiği fırının Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunduğunun tespit edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlgili ilçe müdürlüğümüz kontrol görevlileri tarafından bugün ilgili işletmeye kontrol ve denetime gidilmiştir. Yapılan kontrol ve denetim sonucunda, işletmenin faaliyeti 30 gün süre ile durdurulmuştur. Ayrıca işletmeye üretim hijyeninden kaynaklı sebeplerden dolayı 15 bin 203 lira, hijyen belgesi olmamasından dolayı 3 bin 180 lira olmak üzere toplamda 18 bin 383 lira idari para cezası uygulanmıştır. Görüntülerden dolayı da savcılığa suç duyurusunda bulunulacaktır."