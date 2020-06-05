05 Haziran 2020, Cuma
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Son dakika: Sosyal mesafeli ikinci Cuma namazı heyecanı |Video

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Giriş: 05.06.2020 13:28
Güncelleme:05.06.2020 13:29
Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle cemaatle kısıtlamalı bütünleşen camilerde, ikinci defa cuma namazı kılındı. Detayları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır, İstanbul'dan aktardı.

Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle cemaatle kısıtlamalı bütünleşen camilerde, ikinci defa cuma namazı kılındı. Detayları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır, İstanbul'dan aktardı.

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