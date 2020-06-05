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Son dakika: Sosyal mesafeli ikinci Cuma namazı heyecanı |Video
Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle cemaatle kısıtlamalı bütünleşen camilerde, ikinci defa cuma namazı kılındı. Detayları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır, İstanbul'dan aktardı.
Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle cemaatle kısıtlamalı bütünleşen camilerde, ikinci defa cuma namazı kılındı. Detayları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır, İstanbul'dan aktardı.