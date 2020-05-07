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Son dakika: Sokak sokak aranıyorlar! Koronavirüsle mücadelede yeni dönem! Hayalet taşıyıcılar nasıl tespit ediliyor? |Video

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07.05.2020
Son dakika haberi... Hiçbir semptom göstermeden koronavirüsü atlatanlara hayalet taşıyıcı deniliyor. Türkiye'de de yaklaşık 36 bin hayalet taşıyıcının olabileceği ifade ediliyor. Mobil ekipler “Hayalet taşıyıcı”ların peşinde sokak sokak aranıyorlar. Peki hayalet taşıyıcılar nasıl tespit ediliyor? A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, Diyarbakır'dan detayları aktardı.
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara açıkladı: Aramızda 36 bin hayalet var BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. ATEŞ KARA AÇIKLADI: ARAMIZDA 36 BİN 'HAYALET' VAR
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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