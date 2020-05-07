Son dakika: Sokak sokak aranıyorlar! Koronavirüsle mücadelede yeni dönem! Hayalet taşıyıcılar nasıl tespit ediliyor? |Video

Son dakika haberi... Hiçbir semptom göstermeden koronavirüsü atlatanlara hayalet taşıyıcı deniliyor. Türkiye'de de yaklaşık 36 bin hayalet taşıyıcının olabileceği ifade ediliyor. Mobil ekipler “Hayalet taşıyıcı”ların peşinde sokak sokak aranıyorlar. Peki hayalet taşıyıcılar nasıl tespit ediliyor? A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, Diyarbakır'dan detayları aktardı.