Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı Muğla'da korkutan hareketlilik |Video

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Muğla'da bu hafta itibariyle o yasak kaldırıldı. Çevre ilçeler ve beldelerden Bodrum'a yoğunluk başladı. Güvenlik güçleri kilometrelerce uzayan kuyruktaki araçları tek tek denetliyor. Bodrum'da yaşanan son durumu a Haber muhabiri Vural Efecik canlı yayında aktardı.