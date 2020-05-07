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Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı Muğla'da korkutan hareketlilik |Video
Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Muğla'da bu hafta itibariyle o yasak kaldırıldı. Çevre ilçeler ve beldelerden Bodrum'a yoğunluk başladı. Güvenlik güçleri kilometrelerce uzayan kuyruktaki araçları tek tek denetliyor. Bodrum'da yaşanan son durumu a Haber muhabiri Vural Efecik canlı yayında aktardı.
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