17 Nisan 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Sokağa çıkamadığı için ördüğü oyuncakları satamayan Ümmü teyzeye destek
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
17.04.2020

Sokağa çıkamadığı için ördüğü oyuncakları satamayan Ümmü teyzeye destek

Konya'da, amigurumi sanatıyla yaptığı organik oyuncakları satarak geçimini sağlayan 65 yaşındaki Ümmü Çakmak Uslu'nun yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dışarıya çıkması kısıtlanınca, yaptığı oyuncakları Karatay Belediye Başkanı ve meclis üyeleri satın aldı. Ümmü Uslu, "Sokağa çıkıp satış yapamadığım için bu hastalık geçene kadar elimdekileri alacak bir hayırsever olması için dua ettim. Allah belediyemizden, başkanımızdan bin kere razı olsun" ifadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Turistlerin deniz keyfine polisten uyarı: Corona, go home
Turistlerin deniz keyfine polisten uyarı: Corona, go home
Ümmü teyzenin yüzü güldü!
Ümmü teyzenin yüzü güldü!
İstanbul'da drone destekli denetleme
İstanbul'da drone destekli denetleme
Başakşehir Şehir Hastanesi hizmete giriyor
Başakşehir Şehir Hastanesi hizmete giriyor
Virüs salgını korkusu ile nasıl başa çıkılır?
Virüs salgını korkusu ile nasıl başa çıkılır?
OHAL sonrası ortalık savaş alanına döndü!
OHAL sonrası ortalık savaş alanına döndü!
Meteoroloji'den son dakika açıklaması
Meteoroloji'den son dakika açıklaması
Uzaydan dikkat çeken Türkiye fotoğrafı
Uzaydan dikkat çeken Türkiye fotoğrafı
Türkiye’yi sarsan cinayet! Yeni ayrıntılar ortaya çıktı
Türkiye’yi sarsan cinayet! Yeni ayrıntılar ortaya çıktı
Feci yangın kamerada! Alev alev yandı
Feci yangın kamerada! Alev alev yandı
Bulunan ilaç koronavirüse şifa olacak mı?
Bulunan ilaç koronavirüse şifa olacak mı?
Ünlü isimden A Haber ekranlarında sürpriz
Ünlü isimden A Haber ekranlarında sürpriz
Daha Fazla Video Göster