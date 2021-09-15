Son dakika: Şişli'de korkutan yangın

Son dakika haberi... İstanbul Şişli'de bulunan 2 otomobil tamirhanesinde yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İşte bölgeden görüntüler...

Olay İstanbul Şişli'de yaşandı. Birbirlerine bitişik halde olan 2 otomobil tamirhanesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler büyüdü dükkanları tamamen kapladı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.