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Son dakika | Şişli'de 6 katlı apartmanda çökme tehlikesi

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Giriş: 14.05.2021 20:05
Son dakika haberi... İstanbul Şişli'de bulunan 6 katlı bir apartman, çökme tehlikesi nedeniyle tahliye edildi. Ekipler olay yerinde park halinde bulunan araçları çekerek güvenlik önlemi aldı.

Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi Kardeşler Sokağı'ndaki 6 katlı binada oturan apartman sakinleri, binadan ses gelmesi üzerine yetkililere haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak sokağa şerit çekti. Çökme tehlikesi bulunan 6 katlı binanın yanı sıra çevresindeki binalarda oturanlar da tedbir amaçlı tahliye edildi.

Öte yandan vatandaşların binadaki eşyalarını almasına sırayla izin verildiği öğrenildi.

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