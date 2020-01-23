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23.01.2020

Son dakika: Sinop Havaalanında korkutan patlama sesi

Sinop-İstanbul uçuşunu gerçekleştiren uçağın havalimanına inmeden kısa süre önce duyulan büyük patlama sesi herkese korku dolu anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, saat 12.05'te İstanbul'a havalanacak uçağın Sinop Havalimanına girmeden kısa süre önce büyük bir patlama sesi duyuldu.

Patlama sesinin ardından tüm sistemlerin kısa süre kesildiği öğrenilirken, uçağın 2,5 saat rötar yaptığı bilgisi paylaşıldı. Uçak havadayken oluşan patlama ve ardından uçuşun 2,5 saat ertelenmesi, yıldırım mı düştü sorusunu akıllara getirdi.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, patlama sesinin havaalanı yakınına yıldırım düşmesi sonucu oluştuğu öğrenildi.

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