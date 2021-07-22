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Son dakika: Şile'den acı haber! Denizde kaybolan 3 kişiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı

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Giriş: 22.07.2021 12:36
Güncelleme:22.07.2021 12:37
Son dakika haberine göre Şile'de denizde kaybolan 3 kişiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı. 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şile Kaymakamlığı tarafından ilçe sınırları içinde havanın rüzgarlı ve denizin dalgalı olması nedeniyle denize girmek yasaklandı.
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