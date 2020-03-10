Silahlı saldırgandan emniyet çıkışı şoke eden sözler: Hak ettiği için vurdum

İstanbul’un Kartal ilçesinde eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü kişiyi kurşun yağmuruna tutan şahıs adliyeye sevk edilirken emniyet çıkışında gazetecinin “neden vurdunuz” sorusuna soğukkanlı şekilde “hak ettiği için vurdum” diyerek tüyler ürpertti.

Kartal'da iki şahıs arasında yaşanan tartışmada silahlar çekilmiş, şahıslardan biri bacağından vurularak yaralanmıştı. Edinilen bilgilere göre silahlı saldırganın, diğer şahısla karısının mesajlaşmalarını gördüğü ve ilişkileri olduğunu düşündüğü için vurduğu öğrenildi. İki şahsın da farklı suçlardan sabıkalı olduğu öğrenilirken, silahlı şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Basın mensubunun "neden vurdunuz" sorusuna şahsın "hak ettiği için vurdum" demesi dikkat çekti.

SİLAHINI ÇEKEREK ATEŞ ETTİ

Kartal'da geçtiğimiz gün yaşanan 13.20 sıralarında yaşanan olayda, iddiaya göre Mehmet Ç. ve Sezai T. isimli şahıslar park halindeki araç içerisinde tartışmaya başladı. Mehmet Ç, karısıyla mesajlaşmalarını yakaladığı iddia edilen ve aralarında ilişki olduğunu düşündüğü Sezai T.'ye silahını çekerek ateş etti. Sezai T. iki bacağından vurularak yaralanırken Mehmet Ç. ise motosikleti ile olay yerinden kaçtı.

TÜYLER ÜRPERTEN CEVAP

Kartal Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda şüpheli Mehmet Ç. olayda kullandığı silahla beraber kıskıvrak yakalandı. Mehmet Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyetten çıkarılan şahsın, basın mensubunun kendisine yönelttiği "neden vurdunuz" sorusuna "hak ettiği için" demesi dikkat çekti.

SUÇ KAYITLARI…

Öte yandan Mehmet Ç'nin 18 adet suç kaydı olduğu öğrenilirken, Sezai T.'nin 1 adet dolandırıcılık suçundan kaydı olduğu öğrenildi.