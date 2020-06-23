23 Haziran 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Şanlıurfa’da maskesiz gezen kadın gösterdiği tavırla polisi çileden çıkardı

Şanlıurfa’da maskesiz gezen kadın gösterdiği tavırla polisi çileden çıkardı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.06.2020 15:54
Güncelleme:23.06.2020 16:01
Viranşehir'de bir polis memuru, maskesiz dolaşan kadını uyardı. Kadının hiç susmadan ısrarla bir şeyler anlatması ve hakaret etmesi polisi adeta isyan ettirdi. O anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Koronavirüs salgını ile mücadele devam ederken Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerisiyle birçok ilde valilikler, maske takma zorunluluğu getirdi. Maskesiz sokağa çıkanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca idari 900 TL para cezası uygulanacağı açıklanmıştı.

POLİS NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Maske takma zorunluluğunun getirildiği illerden biri de Şanlıurfa oldu. Kentte denetimlerini sıklaştıran polis ekipleri ile vatandaş arasında zaman zaman ilginç diyaloglar yaşanıyor. Viranşehir'de maskesiz dolaşan bir kadını uyaran polis memuru, gördüğü tepki karşısında neye uğradığını şaşırdı.

İstanbul’da minibüste şoföre maske uyarısı yapan kadın hakarete uğradı! İSTANBUL'DA MİNİBÜSTE ŞOFÖRE MASKE UYARISI YAPAN KADIN HAKARETE UĞRADI!
Sivil trafik ekipleri İstanbulda maske denetimi yaptı |Video SİVİL TRAFİK EKİPLERİ İSTANBUL'DA MASKE DENETİMİ YAPTI |VİDEO
İstanbulda maske denetimi! Takmayanlara para cezası kesildi İSTANBUL'DA MASKE DENETİMİ! TAKMAYANLARA PARA CEZASI KESİLDİ
Son dakika: Maske yanlış kullanana da ceza mı geliyor? Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk A Haberde açıkladı |Video SON DAKİKA: MASKE YANLIŞ KULLANANA DA CEZA MI GELİYOR? KORONAVİRÜS BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. RECEP ÖZTÜRK A HABER'DE AÇIKLADI |VİDEO

Polis çileden çıktı! Böylesini izlemediniz
Polis çileden çıktı! Böylesini izlemediniz
Hortum ortasında dehşeti yaşadılar!
Hortum ortasında dehşeti yaşadılar!
Bursa'da gergin anlar! Polis ve zabıtaya saldırdılar
Bursa'da gergin anlar! Polis ve zabıtaya saldırdılar
İstanbul yağışa teslim oldu! Araçlar tünellerde bekledi
İstanbul yağışa teslim oldu! Araçlar tünellerde bekledi
Marmaris'te hortum!
Marmaris'te hortum!
2 ilin kabusu oldu!
2 ilin kabusu oldu!
Tüyler ürperten görüntü!
Tüyler ürperten görüntü!
İstanbul'da korkutan hortum kamerada!
İstanbul'da korkutan hortum kamerada!
İstanbul'da dolu yağışı etkili oldu
İstanbul'da dolu yağışı etkili oldu
İstanbul Boğazı kara bulutlarla kaplandı
İstanbul Boğazı kara bulutlarla kaplandı
Canlı yayında korku dolu anlar!
Canlı yayında korku dolu anlar!
Diyecek söz kalmadı! Şoke eden görüntüler!
Diyecek söz kalmadı! Şoke eden görüntüler!
Daha Fazla Video Göster