Viranşehir'de bir polis memuru, maskesiz dolaşan kadını uyardı. Kadının hiç susmadan ısrarla bir şeyler anlatması ve hakaret etmesi polisi adeta isyan ettirdi. O anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Koronavirüs salgını ile mücadele devam ederken Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerisiyle birçok ilde valilikler, maske takma zorunluluğu getirdi. Maskesiz sokağa çıkanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca idari 900 TL para cezası uygulanacağı açıklanmıştı.

POLİS NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Maske takma zorunluluğunun getirildiği illerden biri de Şanlıurfa oldu. Kentte denetimlerini sıklaştıran polis ekipleri ile vatandaş arasında zaman zaman ilginç diyaloglar yaşanıyor. Viranşehir'de maskesiz dolaşan bir kadını uyaran polis memuru, gördüğü tepki karşısında neye uğradığını şaşırdı.