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Şanlıurfa'da kontrolden çıkan otomobil öğrencilerin arasında daldı | Yaralılar var

İHA
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Giriş: 28.12.2021 18:11
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, okuldan çıkan öğrencilerin arasına daldı. Feci kazada 11 öğrenci yaralandı. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları ve olay yerinden yeni görüntüler haberimizde...

Kaza, akşam saatlerinde Fırat Mahallesi okul çıkışında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde Siverek Kız Anadolu Lisesi öğrencileri okuldan çıkıp evlerine gittikleri sırada ismi öğrenilemeyen sürücü idaresindeki 63 N 2215 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak öğrencilerin arasına daldı. Kazada Songül O., Şahibe Nur K., Merve Y., Zelal K., Gizem K., Zeliha E., Berfin B., Feyime A., Remziye T., Merve A. ve Emine G. isimli öğrenciler yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.

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