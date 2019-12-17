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17.12.2019

Son dakika Şanlıurfa'da feci kaza! Minibüs ile motosiklet çarpıştı |Video

Şanlıurfa’da minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Akçakale karayolunun 9'uncu kilometresinde yaşandı. Eyyüp A. yönetimindeki 6 K 1565 plakalı yolcu minibüsü, İsmail Hamur yönetimindeki motosiklet ile çarpıştı.

KAZA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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