BİZE ULAŞIN
17.12.2019
Son dakika Şanlıurfa'da feci kaza! Minibüs ile motosiklet çarpıştı |Video
Şanlıurfa’da minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Akçakale karayolunun 9'uncu kilometresinde yaşandı. Eyyüp A. yönetimindeki 6 K 1565 plakalı yolcu minibüsü, İsmail Hamur yönetimindeki motosiklet ile çarpıştı.
KAZA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.