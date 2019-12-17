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17.12.2019

Son dakika: Samsun'da polis aracı kaza yaptı! Yaralılar var

Samsun'da minibüsün polis ekip otosuna yandan çarptığı kazada 2 polis memuru yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı Karayolları Kavşağı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ertuğrul Tiryaki yönetimindeki 06 BHG 727 plakalı minibüs, kavşakta yolun karşısına geçmekte olan Yaşar Güllükaya idaresindeki 55 A 7326 plakalı Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait resmi ekip otosuna yandan çarptı. Kazada, polis memurları Yaşar Güllükaya ve Hakan Korkunç yaralandılar. Yaralılar 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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