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Son dakika: Sağlık Bakanlığı rehberinde 'Kurban Bayramı' önlemleri dikkat çekti |Video
Türkiye normalleşme kapsamında birçok adım atarken Sağlık Bakanlığı yeniden faaliyete geçen işletmelere yönelik yeni bir kılavuz yayımladı. Rehberde, Kurban Bayramı ve öncesinde hayvan satış yerlerine yönelik önlemler belirlendi, konserlerde dikkat edilmesi gereken noktalar anlatıldı.