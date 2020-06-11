11 Haziran 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika: Sağlık Bakanlığı rehberinde 'Kurban Bayramı' önlemleri dikkat çekti |Video

Son dakika: Sağlık Bakanlığı rehberinde 'Kurban Bayramı' önlemleri dikkat çekti |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.06.2020 11:43
Güncelleme:11.06.2020 13:25
Türkiye normalleşme kapsamında birçok adım atarken Sağlık Bakanlığı yeniden faaliyete geçen işletmelere yönelik yeni bir kılavuz yayımladı. Rehberde, Kurban Bayramı ve öncesinde hayvan satış yerlerine yönelik önlemler belirlendi, konserlerde dikkat edilmesi gereken noktalar anlatıldı.
Kurban Bayramı ne zaman? 2020 emeklilerin ikinci bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? 2020 EMEKLİLERİN İKİNCİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Diyanet 2020: Kurban Bayramı tarihi ne zaman, hangi gün? Kurban Bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı? DİYANET 2020: KURBAN BAYRAMI TARİHİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN? KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Kurban Bayramı ne zaman? 2020 yılı Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? 2020 YILI KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
Bakanlık rehberinde 'Kurban Bayramı' önlemleri dikkat çekti
Bakanlık rehberinde 'Kurban Bayramı' önlemleri dikkat çekti
Pazar fena karıştı! Sebze-meyve kapışıldı
Pazar fena karıştı! Sebze-meyve kapışıldı
Görüntüler İstanbul'dan! Yer yerinden oynadı
Görüntüler İstanbul'dan! Yer yerinden oynadı
Kendisine saldıran yılanı kayıt altına aldı
Kendisine saldıran yılanı kayıt altına aldı
Görenleri hayrete düşüren insan yüzlü hayvan!
Görenleri hayrete düşüren insan yüzlü hayvan!
Ezan provokasyonu sonrası flaş gelişme
Ezan provokasyonu sonrası flaş gelişme
O ilde keşfedildi! Tepenin tam zirvesinde
O ilde keşfedildi! Tepenin tam zirvesinde
5 TL vermeyince böyle bıçaklandı
5 TL vermeyince böyle bıçaklandı
LGS adayları sınava sayılı günler kala ne yapmalı?
LGS adayları sınava sayılı günler kala ne yapmalı?
Cumhurbaşkanlığı'nın hediye paketleri ulaştırıldı
Cumhurbaşkanlığı'nın hediye paketleri ulaştırıldı
Terapi odaları! Şoke eden detaylar...
Terapi odaları! Şoke eden detaylar...
Son model gelin arabası
Son model gelin arabası
Daha Fazla Video Göster