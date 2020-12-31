31 Aralık 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika: Sağlık Bakanlığı 31 Aralık koronavirüs tablosunu açıkladı! 239 kişi hayatını kaybetti

Son dakika: Sağlık Bakanlığı 31 Aralık koronavirüs tablosunu açıkladı! 239 kişi hayatını kaybetti

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.12.2020 19:33
Güncelleme:31.12.2020 19:42
Sağlık Bakanlığı 31 Aralık Perşembe gününe ait koronavirüs tablosunu açıkladı. Açıklanan tabloda uzun bir süredir 250'nin üzerinde olan ölü sayısı 239'a geriledi. Bakan Koca tabloyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Bugün tespit edilen 2.219 yeni hastamız var. Kayıplarımızın sayısındaki düşüşün kalıcı ve sürekli olmasını bekliyoruz. Ağır hasta sayımız 4.000'in altında indi. Planlı ve tedbirli hareket ederek, kısıtlamalara tam uyarak başarılı olacağız." ifadelerini kullandı.
31 Aralık verileri açıklandı! Ölü sayısında düşüş var
31 Aralık verileri açıklandı! Ölü sayısında düşüş var
Kuyruğundan binlerce lira kazandılar
Kuyruğundan binlerce lira kazandılar
Sapanca Gölü'nde su seviyesi düştü rıhtımlar ortada kaldı
Sapanca Gölü'nde su seviyesi düştü rıhtımlar ortada kaldı
Bilim Kurulu Üyesi A Haber'de uyardı
Bilim Kurulu Üyesi A Haber'de uyardı
Bir aile daha evladına kavuştu
Bir aile daha evladına kavuştu
10 saniyede teşhis ediyor
10 saniyede teşhis ediyor
Grip aşıları ücretsiz mi?
Grip aşıları ücretsiz mi?
Genç kızı saçlarından tutup tekme tokat dövdü!
Genç kızı saçlarından tutup tekme tokat dövdü!
Trabzon'da bulundu! Binlerce yıllık
Trabzon'da bulundu! Binlerce yıllık
İşte 2020'ye damga vuran kareler
İşte 2020'ye damga vuran kareler
Van Emniyet Müdürlüğü Cevahir teyzenin imdadına koştu
Van Emniyet Müdürlüğü Cevahir teyzenin imdadına koştu
Akılalmaz olay! Direksiyonu söküp...
Akılalmaz olay! Direksiyonu söküp...
Daha Fazla Video Göster