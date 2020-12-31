Son dakika: Sağlık Bakanlığı 31 Aralık koronavirüs tablosunu açıkladı! 239 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı 31 Aralık Perşembe gününe ait koronavirüs tablosunu açıkladı. Açıklanan tabloda uzun bir süredir 250'nin üzerinde olan ölü sayısı 239'a geriledi. Bakan Koca tabloyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Bugün tespit edilen 2.219 yeni hastamız var. Kayıplarımızın sayısındaki düşüşün kalıcı ve sürekli olmasını bekliyoruz. Ağır hasta sayımız 4.000'in altında indi. Planlı ve tedbirli hareket ederek, kısıtlamalara tam uyarak başarılı olacağız." ifadelerini kullandı.