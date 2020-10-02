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Son dakika: Ruhsatsız taksi duraklarına operasyon

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Giriş: 02.10.2020 09:24
Güncelleme:02.10.2020 09:30
Esenyurt'ta 3 taksicinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavganın ardından polis, İstanbul merkezli 3 ilde sabaha karşı ruhsatsız taksi duraklarına baskın düzenledi. Operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

Geçen hafta Esenyurt Meydanı'nda farklı taksi duraklarında çalışan taksiciler arasında silahlı kavga çıkmış ikisi kardeş 3 taksici ölmüştü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaşanan olay sonrası harekete geçti. Ekipler, İstanbul, Bursa ve Ankara'da ruhsatsız işletildiği tespit edilen taksi duraklarına operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de desteğiyle düzenlenen baskında, çalışanlar ve taksiler ekiplerce arandı. Aramalarda çok sayıda tabanca ele geçirilirken, 18 kişi gözaltına alındı. Aranan 4 şüphelinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Ruhsatsız taksi duraklarına operasyon
Ruhsatsız taksi duraklarına operasyon
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