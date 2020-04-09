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09.04.2020

Rize'de ilçe merkezine kadar inen yavru ayı böyle görüntülendi |Video

Rize’nin İkizdere İlçesi Güney Mahallesi’ne kadar inen yavru ayı vatandaşlar tarafından görüntülendi. Rize'de kış uykusundan uyanan ayılar vatandaşların yaşam alanlarına kadar inmeye başladı. Yüksek kesimlerde yiyecek bulamayan yavru ayı da İkizdere ilçesinin Güney Mahallesi'nde derenin kenarına kadar indi. Burada bulduğu yuvarlak bir cisimle biraz oynayan yavru ayı daha sonra dere boyunca yürüdü. Gezintisine devam eden yavru ayı giderek gözden kayboldu. O anlar ise cep telefonu ile anbean görüntülendi.

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