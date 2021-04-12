Son dakika | Ramazan ayının faziletleri neler?

İslam alemi, 11 ayın sultanı Ramazan'ın gelişini yine heyecanla bekliyor. Ramazan ayında görmeye alıştığımız semboller yeniden günlük yaşamımızda ki yerlerini almaya başlıyor. Bu kutsal ayın faziletlerini A Haber canlı yayınında Din İşleri Yüksek Kurul Üyesi Prof. Dr. Abdullah Kahraman değerlendirdi.

İslam alemi, 11 ayın sultanı Ramazan'ın gelişini yine heyecanla bekliyor. Ramazan ayında görmeye alıştığımız semboller yine hayatımızda yerlerini almaya başlıyor. A Haber canlı yayınına katılan Din İşleri Yüksek Kurul Üyesi Prof. Dr. Abdullah Kahraman "Ramazan'ın evveli rahmet, ortası mağfiret sonu ise cehennem azabından azat olmaktır. Bu ölçüler içerisinde biz Müslümanlar olarak diğer aylardan farklı olarak bir takım ibadetlerimizi yapıyor olmakla birlikte yine de gözümüz her zaman Ramazan-ı Şerif'te olur" dedi.

"RAMAZAN'IN KENDİNE GÖRE FARKLI ÖZELLİKLERİ VAR"

"Ramazan'ın evveli rahmet, ortası mağfiret sonu ise cehennem azabından azat olmaktır. Bu ölçüler içerisinde biz Müslümanlar olarak diğer aylardan farklı olarak bir takım ibadetlerimizi yapıyor olmakla birlikte yine de gözümüz her zaman Ramazan-ı Şerif'te olur. Çünkü Ramazan'ın kendine göre farklı özellikleri var. Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında Kadir Gecesi'nde indirilmiş insanlığa mesajlarını iletmiştir. İkinci olarak Ramazan ayı orucu, diğer ibadetlerden farklı bir kulluk ifadesidir. Diğer zamanlarda normal insanlar gibi canı ne zaman isterse yeme-içme ile meşgul olan bir Müslüman, Ramazan ayı geldiğinde insanlığının bir kısım zorunlu ihtiyaçlarını ertelemesini bilmekte bir irade eğtimi gerçekleştirmedir. " ifadelerini kullandı.