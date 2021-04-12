12 Nisan 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika | Ramazan ayının faziletleri neler?

Son dakika | Ramazan ayının faziletleri neler?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.04.2021 17:26
İslam alemi, 11 ayın sultanı Ramazan'ın gelişini yine heyecanla bekliyor. Ramazan ayında görmeye alıştığımız semboller yeniden günlük yaşamımızda ki yerlerini almaya başlıyor. Bu kutsal ayın faziletlerini A Haber canlı yayınında Din İşleri Yüksek Kurul Üyesi Prof. Dr. Abdullah Kahraman değerlendirdi.

İslam alemi, 11 ayın sultanı Ramazan'ın gelişini yine heyecanla bekliyor. Ramazan ayında görmeye alıştığımız semboller yine hayatımızda yerlerini almaya başlıyor. A Haber canlı yayınına katılan Din İşleri Yüksek Kurul Üyesi Prof. Dr. Abdullah Kahraman "Ramazan'ın evveli rahmet, ortası mağfiret sonu ise cehennem azabından azat olmaktır. Bu ölçüler içerisinde biz Müslümanlar olarak diğer aylardan farklı olarak bir takım ibadetlerimizi yapıyor olmakla birlikte yine de gözümüz her zaman Ramazan-ı Şerif'te olur" dedi.

"RAMAZAN'IN KENDİNE GÖRE FARKLI ÖZELLİKLERİ VAR"
"Ramazan'ın evveli rahmet, ortası mağfiret sonu ise cehennem azabından azat olmaktır. Bu ölçüler içerisinde biz Müslümanlar olarak diğer aylardan farklı olarak bir takım ibadetlerimizi yapıyor olmakla birlikte yine de gözümüz her zaman Ramazan-ı Şerif'te olur. Çünkü Ramazan'ın kendine göre farklı özellikleri var. Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında Kadir Gecesi'nde indirilmiş insanlığa mesajlarını iletmiştir. İkinci olarak Ramazan ayı orucu, diğer ibadetlerden farklı bir kulluk ifadesidir. Diğer zamanlarda normal insanlar gibi canı ne zaman isterse yeme-içme ile meşgul olan bir Müslüman, Ramazan ayı geldiğinde insanlığının bir kısım zorunlu ihtiyaçlarını ertelemesini bilmekte bir irade eğtimi gerçekleştirmedir. " ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ramazan ayının faziletleri neler?
Ramazan ayının faziletleri neler?
Aç kalan dev ayı eve girdi!
Aç kalan dev ayı eve girdi!
Çin'den sonra ilk defa Türkiye'de görüldü
Çin'den sonra ilk defa Türkiye'de görüldü
İftar ve sahur sofralarında neler olmalı?
İftar ve sahur sofralarında neler olmalı?
Sahur ve iftar ne zaman?
Sahur ve iftar ne zaman?
Bu mesleği yapmak yürek ister!
Bu mesleği yapmak yürek ister!
Patates ve soğanların ücretsiz dağıtımı başladı
Patates ve soğanların ücretsiz dağıtımı başladı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş VAV TV'de
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş VAV TV'de
Kesileceğini anlayınca öyle bir şey dedi ki...
Kesileceğini anlayınca öyle bir şey dedi ki...
Teravih namazı camilerde kılınacak mı?
Teravih namazı camilerde kılınacak mı?
VAV TV izleyiciyle buluştu
VAV TV izleyiciyle buluştu
İstanbul barajlarında son durum ne?
İstanbul barajlarında son durum ne?
Daha Fazla Video Göster