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Son dakika: Prof. Dr. Kerim Çağlı'ya veda

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Giriş: 16.12.2020 13:57
Güncelleme:16.12.2020 13:59
Ünlü kalp ve damar cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Kerim Çağlı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Ünlü profesör son yolculuğuna uğurlanıyor. A Haber muhabiri Özkan Özcan detayları aktardı.

Ünlü kalp ve damar cerrahisi uzmanı Rrof. Dr. Kerim Çağlı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Ünlü profesör son yolculuğuna uğurlanıyor. A Haber muhabiri Özkan Özcan detayları aktardı.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kerim Çağlı, Covid-19 testinin pozitif çıkması sonucu karantinaya alındı. Daha sonra hastaneye yatırılan Çağlı, 8 Ekim'de yoğun bakım ünitesine alındı ve sonrasında solunum cihazına bağlandı.

Uzun süre yoğun bakımda kalan 50 yaşındaki Prof. Dr. Çağlı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kerim Çağlı'nın hakemli heyetlerden onaylı birçok makalesi ve alanında ilk kez uygulanan teknikler ile gerçekleştirdiği çok sayıda ameliyat işlemi vardı.

Prof. Dr. Çağlı, bugün öğle namazına müteakip Elvankent Söğüt Camii'nden kılınacak cenaze namazından sonra Elvan Mezarlığı'nda defnedilecek.

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