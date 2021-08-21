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Polisi alarma geçiren şüpheli çanta paniği

İHA
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Giriş: 21.08.2021 18:23
Güncelleme:21.08.2021 18:24
Son dakika yaşam haberi: Samsun’da kaldırımda şüpheli çanta ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler çantayı fünyeyle patlatmak üzereyken sahibi gelince herkes rahat bir nefes aldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İstiklal Mahallesi Hakkıbey Sokak üzerinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Hakkıbey Sokak'ta bulunan esnaf kaldırımda bir askılı çanta olduğunu fark etti. Durumdan şüphelenen esnaf hemen polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen bomba imha ekipleri ve diğer polis ekipleri çevre güvenliği alıp, yolu araç ve yaya trafiğine kapattı.

ÇANTANIN SAHİBİ ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli çanta fünye ile patlatılmak üzere iken çantanın sahibi olduğunu söyleyen yabancı uyruklu bir şahıs olay yerine geldi. Çantayı polis kontrolünde açan şahıs, içindeki eşyaları da tek tek çıkartıp, polis ekiplerine gösterdi. Çantadan şahsın kişisel eşyaları çıkınca, esnaf da rahat bir nefes aldı.
Şüpheli çantayı görüp polise ihbar eden esnaf, "3-4 kişi kaldırımda konuşuyordu. Ellerinde valiz de vardı. Sonra birden ortadan kayboldular. Bir baktık çanta var. Polise ihbarda bulunduk. Yabancı uyruklu bir arkadaş çantayı bırakıp, eve gitmişler. Çantanın içinden unutan kişinin eşyaları çıktı" dedi.

Kapatılan cadde, çantanın sahibinin gelmesiyle tekrar trafiğe açıldı.

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