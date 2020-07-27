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Son dakika: Pınar Gültekin'i öldüren katil zanlısının barı kapatıldı

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Giriş: 27.07.2020 09:51
Güncelleme:27.07.2020 09:57
Muğla'nın Ula ilçesinde cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın iş yeri yakınları tarafından kapatıldı. Öte yandan iş yerinin duvarına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sprey boyayla "katil" yazıldı. Detayları A Haber muhabiri Vural Efecik, canlı yayında aktardı.

Zanlının yakınları, cinayetin ardından Avcı'nın Menteşe ilçesinde bulunan iş yerini kapattı, tabelaların üzerine siyah naylon örttü.

Pınar Gültekin'in katili Cemal Avcı'nın iş yeri kapatıldı!

OLAY

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz'da Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablası ile telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Pınar Gültekin'in katili Cemal Avcı'nın iş yeri kapatıldı!

Ailesinin, Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada, Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek, görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Pınar Gültekin'in katili Cemal Avcı'nın iş yeri kapatıldı!

İş yerinin duvarına gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce beyaz sprey boyayla "katil" yazıldı.

Zanlının yakınları, yazının olduğu bölümü gazeteyle örtmeye çalıştı.
Pınar Gültekin'in katili Cemal Avcı'nın iş yeri kapatıldı!

Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de delilleri görünce, bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'in tekrar barışma isteğini geri çevirmesi üzerine genç kızı bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra bir varile bırakarak Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmişti.

Avcı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "canavarca hisle öldürmek" suçundan tutuklanmıştı.

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