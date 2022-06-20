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Son dakika | Pınar Gültekin davasında karar verildi! Cemal Metin Avcı'ya müebbet hapis cezası

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Giriş: 20.06.2022 15:23
Son dakika haberi... Pınar Gültekin davasında karar verildi. Mahkeme genç kızın katili Cemal Metin Avcı için müebbet hapis cezası verdi. Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren sanık Cemal Metin Avcı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Ceza, haksız tahrik indirimiyle 23 yıla indirildi.
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