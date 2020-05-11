11 Mayıs 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika: Park halinde turist taşıyan 6 otobüs alev aldı |Video

Son dakika: Park halinde turist taşıyan 6 otobüs alev aldı |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
11.05.2020
Son dakika haberi... Çin’in Shanxi bölgesinde bulunan Wutai Dağı’nda yer alan kültürel alandaki bir otobüs park alanındaki otobüslerden biri alev alırken, yangının çevreye sıçramasıyla toplamda 6 otobüs kül oldu. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, olayın sigara izmaritinden kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Çin'in Shanxi bölgesinde bulunan Xinzhou şehrindeki Wutai Dağı'nda yer alan kültürel alandaki bir otobüs park alanındaki otobüslerden biri alev aldı. Çıkan yangın çevredeki diğer otobüslere de sıçrarken, toplamda 6 otobüs kül oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Söz konusu olayda kimsenin yaralanmadığı bildirildi. Yangının nedenine ilişkin turizm çalışanın içtiği sigara izmaritinin otobüs yakınlarına atması sonucu çıktığı tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

WUTAİ DAĞI NEREDE?

UNESCO'nun dağa ait paylaştığı bilgiye göre, Wutai Dağı tarihi bir dağdır. Kutsal bir Budist dağı olan Wutai'nin kültürel ortamı 41 manastıra ev sahipliği yapıyor. Tang Hanedanı'nın hayatta kalan en yüksek ahşap binası olan Foguang Tapınaı'nın Doğu Ana Salonu'nu gerçek boyutlu kil heykelleriyle birlikte içerir. Kelimenin tam anlamıyla 'beş teras dağı' olan Wutai Dağı, Çin'in kuzeyindeki en yükseği ve beş açık ağaçsız tepe ile sarp yamaçlarının morfolojisi ile dikkat çekicidir.

6 otobüs alev aldı
6 otobüs alev aldı
AVM kuyruğunda metrelerce kuyruk!
AVM kuyruğunda metrelerce kuyruk!
Peş peşe patlamalar! Çok sayıda yaralı var
Peş peşe patlamalar! Çok sayıda yaralı var
Kadıköy’deki kazada hayatını kaybeden itfaiye eri Kütahya’da toprağa verildi
Kadıköy’deki kazada hayatını kaybeden itfaiye eri Kütahya’da toprağa verildi
Bu görüntüleri paylaşmıştı! İşte istenen ceza
Bu görüntüleri paylaşmıştı! İşte istenen ceza
11 Mayıs 2013'te Reyhanlı'da neler yaşandı?
11 Mayıs 2013'te Reyhanlı'da neler yaşandı?
Şoke eden olay! Öldü sanıldı...
Şoke eden olay! Öldü sanıldı...
Korkulan oldu! Vaka sayısı artıyor
Korkulan oldu! Vaka sayısı artıyor
Vahşi vaşağı böyle çağırdı
Vahşi vaşağı böyle çağırdı
Berbere ve kuaföre gideceklere 10 hayati tavsiye!
Berbere ve kuaföre gideceklere 10 hayati tavsiye!
4 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?
4 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?
AVM’ler kapılarını önlemlerle açtı
AVM’ler kapılarını önlemlerle açtı
Daha Fazla Video Göster