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Son dakika: Otomobil dükkana daldı! Alev topuna döndü
Son dakika haberi... Bahçelievler'de kontrolünü kaybederek dükkana giren otomobil alevler içinde kaldı. Otomobilden sıçrayan alevler 5 katlı binanın etrafını sardı.
Son dakika haberi... Bahçelievler'de kontrolünü kaybederek dükkana giren otomobil alevler içinde kaldı. Otomobilden sıçrayan alevler 5 katlı binanın etrafını sardı.