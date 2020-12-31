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Son dakika: Otomobil dükkana daldı! Alev topuna döndü

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Giriş: 31.12.2020 08:39
Güncelleme:31.12.2020 08:46
Son dakika haberi... Bahçelievler'de kontrolünü kaybederek dükkana giren otomobil alevler içinde kaldı. Otomobilden sıçrayan alevler 5 katlı binanın etrafını sardı.

Son dakika haberi... Bahçelievler'de kontrolünü kaybederek dükkana giren otomobil alevler içinde kaldı. Otomobilden sıçrayan alevler 5 katlı binanın etrafını sardı.

Markete giren otomobil alev topuna döndü! MARKETE GİREN OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ!
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Alev topuna döndü
Alev topuna döndü
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