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SON DAKİKA | Otogardaki çöp konteynerinden el bombası çıktı

İHA
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Giriş: 05.11.2021 01:32
Güncelleme:05.11.2021 01:41
Şanlıurfa Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde çöplerin atıldığı konteynerde el bombası bulundu. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa Şehirler Arası Otobüs Terminalinde yaşandı.

Temizlik yaptıktan sonra çöpleri atmaya giden otogar görevlisi çöp konteynerinde el bombasına benzer bir cisim gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden polis ekipleri, yolu otobüs geçişlerine kapatarak bölgede önlem aldı. Olay yerine giden bomba imha uzmanları, yaptıkları kontrolde çöp konteynerinin içindeki cismin el bombası olduğunu belirledi. Çöpten çıkartılan bomba incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, el bombasını bırakan kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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