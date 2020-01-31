31 Ocak 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
31.01.2020

Son dakika: Ordu'da doğalgaz ana hattında patlama! İlk görüntüler |Video

Son dakika haberine göre; Ordu’nun Ünye ilçesinde doğal gaz ana boru hattında meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. Olay yerinden ilk görüntüler...

İlçeye bağlı Yaz Konağı Mahallesi'nde bulunan doğal gaz ana şebeke hattında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama yaşandı.

Patlama sonrası etrafa saçılan gazın da etkisiyle yangın çıktı. Şehir merkezinden de görülen yangın sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 acil servis ekipleri ilgililer sevk edildi. Gaz sıkışmasından dolayı çıktığı düşünülen patlama nedeniyle vanalar kapatılırken, Samsun'dan uzman bir ekibin olay yerine intikal etmek üzere yola çıktığı öğrenildi.


Paniğe neden olan ve etkisi devam ettiren yangın sonucu, çevredeki binalar ise tedbir amaçlı boşaltıldı. Patlamanın nedeni araştırılırken, müdahaleler ise sürüyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Doğalgaz ana hattında patlama! İlk görüntüler
Doğalgaz ana hattında patlama! İlk görüntüler
Üniversiteli anne tuvalette doğum yapıp kaçtı
Üniversiteli anne tuvalette doğum yapıp kaçtı
Kayıp olarak aranan adam ölü bulundu
Kayıp olarak aranan adam ölü bulundu
Müge Anlı canlı yayınında dikkat çeken gelişme
Müge Anlı canlı yayınında dikkat çeken gelişme
Türkiye'de yaşanan 10 büyük deprem
Türkiye'de yaşanan 10 büyük deprem
Şehit ailesinden anlamlı hareket! Evlerini Türk Kızılaya bağışladı
Şehit ailesinden anlamlı hareket! Evlerini Türk Kızılaya bağışladı
Bolu Dağı yoğun kar nedeniyle trafiğe kapatıldı
Bolu Dağı yoğun kar nedeniyle trafiğe kapatıldı
Meteorolojiden 5 il için kuvvetli yağış uyarısı
Meteorolojiden 5 il için kuvvetli yağış uyarısı
Kaybolan keçilerini ararken uçurumdan düşerek öldü
Kaybolan keçilerini ararken uçurumdan düşerek öldü
Pınar Kaynak'ın olay yeri raporu ortaya çıktı
Pınar Kaynak'ın olay yeri raporu ortaya çıktı
İran’daki deprem Hakkari’de de hissedildi
İran’daki deprem Hakkari’de de hissedildi
İstanbul’da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
İstanbul’da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Daha Fazla Video Göster