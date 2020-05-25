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Son dakika: Ölümle burun buruna! Paralimpik yüzücü denizde köpek balığıyla... |Video

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Giriş: 25.05.2020 14:13
Güncelleme:25.05.2020 14:13
Son dakika haberi... İspanya’da paralimpik yüzücünün köpek balığıyla burun buruna gelmesi korku dolu anlar yaşattı. Yüzücünün dev köpek balığıyla karşılaşma anları teknedeki bir kişi tarafından görüntülendi.

Dünyanın birçok bölgesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele için alınan tedbirler kapsamında deniz trafiğinin azalması sonucu denizlerde vahşi hayvanlar görülmeye başlandı.

İspanya'nın Malaga kentinde paralimpik yüzücü, denizde bir köpek balığıyla burun buruna geldi. Yüzücünün dev köpek balığıyla karşılaşma anları teknedeki bir kişi tarafından görüntülendi.

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