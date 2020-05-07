Son dakika: O illerde heyelan ve sel! Böyle görüntülendi |Video

Son dakika haberi... Yüksekova'nın Hakkari ve Van'a ulaşımını sağlayan karayolunda, 6 gün önce yaşanan heyalan anının bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Muş'un Varto ilçesinde de Alparslan 1 ile yapımına devam edilen Alparslan 2 barajı arasında kalan Tepe köyündeki bazı evler, yağmurun ardından meydana gelen taşkınla sulara gömüldü.

Yüksekova'da, 1 Mayıs akşamı başlayan yağmur nedeniyle ilçeyi Hakkari kent merkezi ile Van'a bağlayan karayolunun 35'inci kilometresindeki Yeni Köprü mevkisinde heyelan meydana geldi.



Tonlarca ağırlığındaki toprak ve kaya parçaları, yamaçtan kayarak, karayoluna düştü. Yol ulaşıma kapanırken, heyelan anının, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendiği ortaya çıktı Toprak ve kayaların gelişinin yer aldığı görüntüde, heyelandan saniyeler önce 2 aracın yoldan geçmesi yürekleri ağıza getiriyor.





ALTERNATİF YOL YAPILIYOR

Bölgede Karayolları ekiplerinin yolu ulaşıma açmak için başlattığı çalışma ise sürüyor. Ancak tonlarca ağırlığındaki toprak ve kayaların yoldan kaldırılması uzun zaman alacak. Bu nedenle ulaşımın sağlanabilmesi için alternatif yol yapılıyor. 400 metre olacağı belirtilen yolun yapımı, olumsuz hava şartlarına rağmen Karayolları 117'inci Şube Şefliği ekiplerince gerçekleştiriliyor.



ÇALIŞMALARI İNCELEDİ

Ekiplerin, 6 gündür süren çalışmalarını bölgeye giderek inceleyen Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, ciddi bir heyelan sorunu yaşandığını söyledi. Doğramacı, "Yarın öğlene kadar inşallah burayı trafiğe açmayı planlıyoruz. Zorlu bir süreç. Bu süreci kolaylaştırmak için bütün ekiplerimiz canla başla çalışıyor. Burası uluslararası bir yol, hepimiz ciddiyetin farkındayız ama tabi doğa ile mücadele ediyoruz" dedi.



VATANDAŞLAR KÖY YOLUNU KULLANIYOR

Yüksekova'dan Hakkari ya da Van'a gitmek isteyenler ise, köy yolu kullanmak zorunda kalıyor. 11 kilometrelik köy yolunun çamurlu olması, sürücülere zor anlar yaşatıyor. Sürücüler, araçlarına zincir takmak zorunda kalıyor.

MUŞ'U SEL VURDU

Varto'ya 15 kilometre uzaklıktaki 60 hane ve 500 nüfuslu Tepe köyünde yaşayanlar, evlerinin iki barajın ortasında kalması nedeniyle sel ve su baskını tehdidi altında oturuyor. Bulanık ilçesinde yağmur ve eriyen kar suları yüzünden Alparslan 1 Barajı'nın taşması sonucu çevre köylerdeki bazı evleri su bastı. Yapımı sürdürülen Alparslan 2 Barajı'nın göl sahasında bulunan köylerdeki evler, 10 Nisan'da suların hızla yükselmesi sonucu açılan kapaklar nedeniyle sular altında kaldı. Su baskını, en çok Tepe köyünde hasara yol açtı. 2 evin sular altında kaldığı köyde yükselen sular, diğer evler için de tehdit oluşturuyor.



Evleri suya gömülen Mithat ve İbrahim Çelimli, kardeşleri Fikret Çelimli'nin evine yerleşti. Suyun debisinin yükselmesi nedeniyle evlerini terk ettiklerini ve ölümden döndüklerini anlatan Mithat Çelimli, "Eriyen kar ve yağmur suları nedeniyle Alparslan 1 Barajı'nda taşkınlar olunca Bulanık ilçesindeki köylerde baskınlara neden olmuş. Bunun üzerine 10 Nisan'da barajın kapakları açıldı. 2014 yılında Alparslan 2 Barajı'nın yapımı için köyümüz istimlak edildi. Acele kamulaştırma ile bazı ödemeler yapıldı. İkinci ödemelerde ise anlaşmaya gidildi. Bazıları mahkemeye verdi. Bizim evler ise hazine arazisine yapıldığı için istimlak edilmedi. Gideceğimiz yer olmadığı için evimizi boşaltmadık. Evlerimiz sular içinde kaldı. Biz de enkaz ve göç parası istiyoruz. Sular çekilince yine evlerimize gireceğiz" diye konuştu.