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Son dakika: Netflix’deki pedofili projelerine tepki büyüyor! Çocuklar zararlı içeriklerden nasıl korunmalı? Uzman isimden anne ve babalara kritik uyarı

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Giriş: 25.08.2020 12:59
Güncelleme:25.08.2020 13:04
Dizi ve film platforumu Netflix’te yayınlanacak bir projede pedofiliyi yansıtan bölümler olduğu belirtiliyor. Skandal proje tepkilerin odağında. Netflix’te pedofili mi özendiriliyor? Çocuklar zararlı içeriklerden nasıl korunmalı? Anne babalar ne yapmalı? Netflix’te pedofili mi özendiriliyor? A Haber muhabiri Emirhan Ergen, konu ile ilgili detayları anlattı. Psikolog Esra Ezmeci, A Haber canlı yayınında anne ve babalara kritik uyarılarda bulundu.

Dizi ve film platforumu Netflix'te yayınlanacak bir projede pedofiliyi yansıtan bölümler olduğu belirtiliyor. Skandal proje tepkilerin odağında. Netflix'te pedofili mi özendiriliyor? Çocuklar zararlı içeriklerden nasıl korunmalı? Anne babalar ne yapmalı? Netflix'te pedofili mi özendiriliyor? A Haber muhabiri Emirhan Ergen, konu ile ilgili detayları anlattı. Psikolog Esra Ezmeci, A Haber canlı yayınında anne ve babalara kritik uyarılarda bulundu.

NORMALLEŞTİRİYOR

Psikolog Esra Ezmeci, "Bazı konular hakkında konuşmak çok zor özellikle de anne olunca" ifadelerini kullanarak, "Bazı konuları görsel olarak göstermek bu konuya alışmaya ve normalleştirmeye sebep oluyor. Pedofili konusuna geldiğimiz zaman dürtülerin çocuklar üzerinde olması ve siz bunu olabilir şekline getirdiğinizde insanlar bunu yapabileceğini düşünüyor. Bizim burada dürtülerimizi kontrol etmemizi öğretmemiz gerekmiyor, biz burada görsel olarak gördüğümüz şeyin ne kadar yanlış olduğunu ve bunun bazı bedelleri olduğunu anlatmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

ANNE BABALAR DİKKAT!

Ezmeci, ebeveynlerin bu konuda dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak, "Çocuklarımıza bazı şeylerin nasıl izlenilebileceğini (Özellikle 11 yaşındaki bir çocuğu diyorsak) kontrol etmemiz lazım. Çocukların nelere bakabileceğini internetten üzerinde. Çünkü biliyoruz ki hem sosyal medya hem de bu Netflix tarzı şeylerde görsellerde bir şekilde kontrol mekanizması yok. Biz çocuklara öncelikle şunu diyeceğiz 'hayır' demeyi öğreneceksiniz." dedi.

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