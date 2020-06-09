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Son dakika: Nesli tükenmek üzere olan hayvan o ilimizde görüntülendi! Yaşadığı bölgeler işaretlendi |Video

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Giriş: 09.06.2020 14:13
Güncelleme:09.06.2020 14:20
Son dakika haberi... Tunceli'de, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan ve endemik bir tür olan benekli Anadolu semenderinin yaşandığı bölgeler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce işaretlendi.

Türkiye'ye özgü endemik bir tür olan Anadolu semenderi, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için birinci derecede korunan hayvanlar arasında yer alıyor. Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce kentin 2 bölgesinde varlığını tespit ettiği Anadolu semenderiyle ilgili yaptıkları incelemede, bu kez kent merkezi ve 7 ilçesinde yaşadıklarını belirledi.

Son dakika: Nesli tükenmek üzere olan hayvan o ilimizde görüntülendi! Yaşadığı bölgeler işaretlendi SON DAKİKA: NESLİ TÜKENMEK ÜZERE OLAN HAYVAN O İLİMİZDE GÖRÜNTÜLENDİ! YAŞADIĞI BÖLGELER İŞARETLENDİ



Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, son 2 yıl içinde benekli ve lekeli Anadolu semenderlerinin Tunceli bölgesindeki varlıkları üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda 7 ilçesi ve il merkezinde birçok noktada varlıkları tespit edilerek kayıt altına alındığı bildirildi. Benekli ve lekeli semenderlerin yaşadığı bölgeler işaretlenerek, bu bölgeler Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince belli aralıklarla kontrol edilip, semenderlerin durumları gözlem altında tutulacak.

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