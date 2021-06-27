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Son dakika: Muğla Marmaris’te orman yangını! Son durumu canlı yayında aktardı

A Haber
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Giriş: 27.06.2021 11:58
Son dakika haberi... Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı. İçmeler bölgesinde, yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan yangına helikopter ve arazözlerle müdahale ediliyor. Detayları A Haber muhabiri Vural Efecik canlı yayında bölgeden aktardı.
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