27 Haziran 2021, Pazar
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Son dakika: Muğla Marmaris’te orman yangını! Son durumu canlı yayında aktardı
Son dakika haberi... Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı. İçmeler bölgesinde, yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan yangına helikopter ve arazözlerle müdahale ediliyor. Detayları A Haber muhabiri Vural Efecik canlı yayında bölgeden aktardı.