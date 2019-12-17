Müge Anlı canlı yayınında gözyaşları sel oldu! 20 yıl sonra gelen haber... |Video

ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 17 Aralık 2019 Salı günkü yayınında gözyaşları sel oldu. 20 yıl önce babaları tarafından sokağa bırakılan Kibar ve Seda kardeşler olayında son dakika gelişmesi yaşandı. 20 yıl önce Bartın Çaycuma'da bırakılan iki kız kardeşi Müge Anlı buldu.Özdemir çifti 20 yıl önce nikahsız dünyaya getirdikleri ve sokağa bıraktıkları çocuklarını arıyorlardı. Neşat Özdemir, 2 ve 6 yaşındaki kızları Seda ve Kibar'ı Seval İnan isimli kadınla birlikte sokağa bıraktığını açıkladı. Anne Şengül Özdemir olaylarda bir suçu olmadığını söyleyerek gözyaşlarına boğuldu. İşte o anlar.

ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 17 Aralık 2019 Salı günkü yayınında gözyaşları sel oldu. 20 yıl önce babaları tarafından sokağa bırakılan Kibar ve Seda kardeşler olayında son dakika gelişmesi yaşandı.

20 yıl önce Bartın Çaycuma'da bırakılan iki kız kardeşi Müge Anlı buldu.Özdemir çifti 20 yıl önce nikahsız dünyaya getirdikleri ve sokağa bıraktıkları çocuklarını arıyorlardı. Neşat Özdemir, 2 ve 6 yaşındaki kızları Seda ve Kibar'ı Seval İnan isimli kadınla birlikte sokağa bıraktığını açıkladı.

STÜDYODA GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Anne Şengül Özdemir olaylarda bir suçu olmadığını söyleyerek gözyaşlarına boğuldu. İşte o anlar.