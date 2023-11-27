27 Kasım 2023, Pazartesi
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Son dakika! MSB acı haberi duyurdu: 2 asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucu P. Asb. Üçvş. Necdet ÇALIŞ ve P. Söz. Er Emrah GÜNDÜZ'ün şehit olduğunu, iki askerin yaralandığını ve derhal hastaneye sevk edildiğini duyurdu.