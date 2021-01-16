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Son dakika: Mesafeleri kısaltan köprü: Osmangazi

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Giriş: 16.01.2021 13:07
Türkiye'nin birinci büyük kenti olan megakentte ulaşım ve daha önemlisi hızlı ulaşım oldukça önemli. Devlet bu bilinçle ulaşımda dev hamleler yaptı. Kentleri birbirine bağladı. Bunlardan bir tanesi ise 2016 yılında hizmete açılan Osmangazi Köprüsü oldu. Mesafeleri kısaltan, güvenli ve konforlu bir ulaşım sunan köprü Yap İşlet Devret yöntemi ile hizmete sunuldu. Bizde A Haber ekibi olarak İzmir, Bursa ve İstanbul'dan yola çıktık. Osmangazi Köprüsü ile mesafeler ne kadar kısaldı sizler için derledik.
Mesafeleri kısaltan köprü: Osmangazi
Mesafeleri kısaltan köprü: Osmangazi
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