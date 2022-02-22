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Son dakika! Mersin'de işçi servisi devrildi: Onlarca yaralı var
Son dakika haberleri… Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Sipahili Mahallesi'nden aldığı işçileri Akkuyu Güç Santraline götüren Murat Çakmak hakimiyetindeki 07 ERL 29 plakalı otobüs, direksiyon kontrolünün kaybedilmesi sonucu bariyerlere çarparak şarampole devrildi.
40 İŞÇİ YARALANDI
İhbar edilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri çevre güvenliği sağlarken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralanan 40 kişi, ambulanslar ile Silifke, Anamur, Bozyazı ve Aydıncık'taki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
ŞARAMPOLE YUVARLANDI
Görgü tanığı otobüs şoförü, "Sabahleyin yola mazot dökülmüştü, birden önümdeki araç kayarak yolun kenarındaki bariyere çarpıp şarampole yuvarlandı. Biz de jandarmaya ve ambulansa haber verdik" dedi.
"NE OLDUĞUNU ANLAMADAN KENDİMİZİ HASTANEDE BULDUK"
Yaralı işçilerde biri, "Sabah işe gidiyorduk. Araç birden şarampole yuvarlandı, ne olduğunu anlamadan kendimizi hastanede bulduk" diye konuştu.